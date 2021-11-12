Терехов на вибори витратив більше, ніж решта кандидатів разом узяті - ОПОРА

У громадській організації "Опора" з’ясували, що в ході виборів мера Харкова Ігор Терехов витратив на фінансування кампанії більше, ніж решта кандидатів.

Джерело: сайт "Опора" з аналізом фінансової звітності кандидатів у мери Харкова

Деталі: Усі кандидати витратили всього 16 мільйонів гривень на передвиборчу агітацію. 13 мільйонів із них припадає на виборчий фонд Терехова, обраного мером Харкова.

Усі кошти, за документами, походять з місцевої організації політичної партії - "Блок Кернеса - Успішний Харків", яка висунула Тереховим кандидатом. Більше 9 мільйонів гривень витратили на зовнішню рекламу. Водночас, для реклами в Інтернеті витратили вдесятеро менше - 900 тисяч гривень.

Другий за величиною виборчий фонд був у кандидата від партії "Європейська солідарність" Олександра Скорика. Його обсяги становили 1,7 млн грн, які надали в місцевій організації партії.

На третьому місці передвиборчі кошти Михайла Добкіна. Виборчий фонд кандидата становив 473 862 гривні і був цілком сформований за власні кошти Добкіна.

В "Опорі" нагадали, що, відповідно до норм Виборчого кодексу, кандидати можуть фінансувати передвиборчу агітацію винятково з виборчих фондів. Звіти потім ретельно аналізують територіальні виборчі комісії на наявність порушень.

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