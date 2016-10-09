В армії Латвії оголошена підвищена готовність через дії Росії

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Неділя, 9 жовтня 2016, 06:09

У Національних збройних силах Латвії розпочата активна "перекличка" персоналу, а також посилено спостереження за кордоном і повітряним простором держави, в зв'язку з високою активністю армії Росії в безпосередній близькості країн Балтії.

Про це пише портал Delfi.

Так, протягом двох днів біля кордону Латвії ідентифіковані літаки ВПС РФ: тактичні бомбардувальники Су-27, багатоцільові винищувачі Су-27, а також військово-транспортний Ан-26.

Біля сухопутного кордону проходять спільні навчання 76-ї і 98-ї повітряно-десантної дивізії з елементами повноцінної бойової діяльності. Крім цього, 76-а дивізія вперше укріплена танковою ротою.

Як повідомлялося, під виглядом логістичних навчань Балтійський флот РФ перекидає з Усть-Луги в Калінінградську область оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

До теперішнього часу Росія офіційно не підтверджувала перекидання комплексу "Іскандер" в Калінінградську область.

При цьому не виключається, що з перевезенням "Іскандера" пов'язані порушення повітряного простору Естонії та Фінляндії російськими винищувачами.

Теми: Латвія Збройні сили Росія
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