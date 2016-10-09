У парламент Грузії проходять дві партії

У парламент Грузії, за попередніми підрахунками, проходять лише дві партії - "Грузинська мрія - Демократична Грузія" і "Єдиний національний рух".

Такі дані отримані після обробки 50 відсотків виборчих бюлетенів по всій країні, пише DW.com.

Правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала майже 50,5% голосів, а заснований і очолюваний колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі "Єдиний національний рух" (ЄНР) - трохи більше 26,5%.

Не виключено, що прохідний п'ятивідсотковий бар'єр також подолають "Альянс патріотів Грузії - Об'єднана опозиція", "Держава для народу" і "Вільні демократи", які набирають відповідно 4,8%, 3,7% і 3,9% голосів.

Представник грузинського ЦВК Ганна Микеладзе заявила, що всього в парламентських виборах 8 жовтня взяли участь 51,63% тих, хто мають право голосу. Такими, що відбулися вибори будуть визнані за будь-якої кількості тих, хто проголосував.

Прихильники партії ЄНР в ніч на неділю, 9 жовтня, розпочали акцію протесту біля будівлі ЦВК в Тбілісі. Представники партії стверджують, що вибори фальсифікуються, а прихильники "Грузинської мрії" здійснюють погроми в тих виборчих дільницях, де перемагає ЄНР.