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Саакашвілі заявив, що нікуди з "поля бою" України не поїде

Субота, 8 жовтня 2016, 12:31
Саакашвілі заявив, що нікуди з поля бою України не поїде

Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що незалежно від результатів виборів у Грузії він не залишить Україну.

Про це губернатор Одещини заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Бачу, що багато хто чекає результатів грузинських виборів в надії відправити мене назад в Грузію. Таких я хочу розчарувати - незалежно від результатів виборів у Грузії, я не покину поле битви і буду до кінця боротися за справжні зміни і зміну політичного класу в країні мого громадянства", - заявив він.

В ефірі телеканалу NewsOne Саакашвілі додав, що попри результати виборів, якими б вони не були, він "не планує полишати свої великі плани, які має для України, щоб допомогти вибратися з болота".

Як відомо,  8 жовтня у Грузії проходять  парламентські вибори, участь у яких бере заснована екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі партія "Єдиний національний рух" та дружина Саакашвілі Сандра Руловс, яка балотується у мажоритарні депутати. 

Раніше Саакашвілі заявляв, що має намір повернутися до Грузії.   Також Саакашвілі зазначав, що на посаду голови МВС Грузії бачить нинішню главу Нацполіціі України Хатію Деканоїдзе.

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліГрузіявибори
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