Аласанія: на Євробачення забрали гроші у суспільного мовлення
Гендиректор Нацтелекомпанії України Зураб Аласанія, який у вівторок написав заяву про звільнення, каже, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.
Про це він сказав в коментарі "Українській правді" у вівторок.
За його словами нинішній стан фінансування Євробачення "відбирає майбутнє у "Суспільного".
"Долати спротив чиновництва вкрай важко, ми не жалілися, але зараз ми просто пропадемо. По-перше, не зможемо провести Євробачення 2017 року, по-друге, ми й своє майбутнє ставимо під загрозу. Тому і такий "кіпіш", тому ми і робимо розголос і привертання уваги. Це не є шантажем чи торгівлею. Я не збираюся торгуватися, я просто йду", - сказав він.
За його словами, фінансування обговорювалося спільно із керівництвом Мінфіну.
"З Мінфіну бере участь Данилюк, його заступник Сергій Марченко і Роман Єрмоличев (директор департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери – ред.). Але справа не у Мінфіні і бюджеті на 2017 рік. Вони навіть не хочуть чути про цей бюджет", - сказав Аласанія.
"Я би їх (Мінфін – ред.) не звинувачував, тому що це їхнє завдання не витрачати гроші. Це політичне рішення, я б сказав, і я думаю, воно не від Мінфіну залежить", - сказав він.
Водночас, він назвав усі конфлікти, які були у керівництва компанії із адміністрацією президента "робочими моментами".
"Це продовжується постійно. Всі два з половиною роки були питання до програм (що займалися політичними розслідуваннями – ред.)", - сказав він.
Аласанія наголосив, що "якщо суспільне мовлення не потрібне суспільству, то немає про що й казати, а якщо суспільство підтримає, то гроші з’являться".
"Ситуація із "Євробаченням" не залишила нам шансу долати ті перепони, які два з половиною роки створював закон", - сказав він.
Як відомо, 7 квітня президент Петро Порошенко підписав закон про створення суспільного мовлення в прямому ефірі.
Він передбачає створення незалежної від президента та уряду Національної суспільної телерадіокомпанії, на базі всеукраїнських та регіональних державних ТРК.
Олександр Шумілін, УП
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