У Порошенка відповіли на закиди Тимошенко про високу зарплату

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Вівторок, 1 листопада 2016, 14:53

В Адміністрації президента звинуватили лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в поширенні неправдивої інформації про "надбавки" до зарплати президента.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

"Змушений відреагувати на неправду, поширену Юлією Тимошенко щодо зарплати президента. Очевидно це зроблено для відволікання уваги від власної "бідної" декларації", – пише Цеголко.

Він наголосив, що згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року №304, розмір посадового окладу президента України становить 28 тисяч гривень, інших складових заробітної плати (надбавок, премій) не встановлено і жодних змін не передбачається.

"Хочу зазначити, що заробітна плата президента України Петра Порошенка починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі", – наголосив Цеголко.

Як відомо, на ранішньому засіданні парламенту у вівторок лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що уряд "заднім числом", із 1 травня, підвищив собі зарплати у 2-2,5 рази.

Крім того вона стверджувала, що за рахунок втаємничених надбавок втричі зросла зарплата глави держави:

"Наприклад, президенту утаємничено встановили 28 тисяч зарплати на місяць, крім того йдуть багатократні надбавки – з ними це досягає 100 тисяч на місяць", – заявила Тимошенко.

Українська правда

Теми: Адміністрація президента декларація Тимошенко
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Коментарі — 3
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IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov01.11.2016 16:15
petrius:
Анонимно критиковать, намекать, оскорблять непорядочно.

Обратитесь к Порошенко-Липецкому, к Цеголко. Они вас поймут.
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IP: 217.118.83.---petrius01.11.2016 15:52
Тимошенко та ещё Иуда в юбке. Знает, что говорить, знает как следы заметать, знает как предать революцию (2004) и свалить всю вину на других. Делает вид, что непогрешима и к тому бесчестью, что творилось в её премьерство не имеет никакого отношения. Хитрая, коварная коррупционерка.
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев01.11.2016 15:12
ЕЙ, пацани від влади, щоб ви не говорили, а Леді Ю має рацію. Нині ви усі, з вашими танцями навколо своєї власності, у самісінькій дупі! А на фоні пано з вашими деклараціями, ви виглядаєте стаєю пінчерів, що шматує ресурси країни. Пора осмислити ваше майбутнє!
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