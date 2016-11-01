У Порошенко ответили на обвинения Тимошенко о высокой зарплате

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Вторник, 1 ноября 2016, 14:53

В Администрации президента обвинили лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в распространении неправдивой информации о "надбавках" к зарплате президента.

Об этом сообщил спикер Администрации президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Вынужден отреагировать на ложь, распространенную Юлией Тимошенко относительно зарплаты президента. Очевидно это сделано для отвлечения внимания от собственной "бедной" декларации", – пишет Цеголко.

Он подчеркнул, что согласно постановлению Кабинета министров от 20 апреля 2016 года №304, размер должностного оклада президента Украины составляет 28 тысяч гривен, других составляющих заработной платы (надбавок, премий) не установлено и никаких изменений не предвидится.

"Хочу отметить, что заработная плата президента Украины Петра Порошенко начиная с 2014 года перечисляется на благотворительные цели", – подчеркнул Цеголко.

Как известно, на утреннем заседании парламента во вторник лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что правительство "задним числом", с 1 мая, повысило себе зарплаты в 2-2,5 раза.

Кроме того она утверждала, что за счет посвященных надбавок втрое выросла зарплата главы государства:

"Например, президенту тайно установили 28 тысяч зарплаты в месяц, кроме того идут многократные надбавки – с ними это достигает 100 тысяч в месяц", – заявила Тимошенко.

Украинская правда

Темы: Администрация президента
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IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov01.11.2016 16:15
petrius:
Анонимно критиковать, намекать, оскорблять непорядочно.

Обратитесь к Порошенко-Липецкому, к Цеголко. Они вас поймут.
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IP: 217.118.83.---petrius01.11.2016 15:52
Тимошенко та ещё Иуда в юбке. Знает, что говорить, знает как следы заметать, знает как предать революцию (2004) и свалить всю вину на других. Делает вид, что непогрешима и к тому бесчестью, что творилось в её премьерство не имеет никакого отношения. Хитрая, коварная коррупционерка.
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев01.11.2016 15:12
ЕЙ, пацани від влади, щоб ви не говорили, а Леді Ю має рацію. Нині ви усі, з вашими танцями навколо своєї власності, у самісінькій дупі! А на фоні пано з вашими деклараціями, ви виглядаєте стаєю пінчерів, що шматує ресурси країни. Пора осмислити ваше майбутнє!
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