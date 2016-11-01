У Порошенко ответили на обвинения Тимошенко о высокой зарплате

В Администрации президента обвинили лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в распространении неправдивой информации о "надбавках" к зарплате президента.

Об этом сообщил спикер Администрации президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Вынужден отреагировать на ложь, распространенную Юлией Тимошенко относительно зарплаты президента. Очевидно это сделано для отвлечения внимания от собственной "бедной" декларации", – пишет Цеголко.

Он подчеркнул, что согласно постановлению Кабинета министров от 20 апреля 2016 года №304, размер должностного оклада президента Украины составляет 28 тысяч гривен, других составляющих заработной платы (надбавок, премий) не установлено и никаких изменений не предвидится.

"Хочу отметить, что заработная плата президента Украины Петра Порошенко начиная с 2014 года перечисляется на благотворительные цели", – подчеркнул Цеголко.

Как известно, на утреннем заседании парламента во вторник лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что правительство "задним числом", с 1 мая, повысило себе зарплаты в 2-2,5 раза.

Кроме того она утверждала, что за счет посвященных надбавок втрое выросла зарплата главы государства:

"Например, президенту тайно установили 28 тысяч зарплаты в месяц, кроме того идут многократные надбавки – с ними это достигает 100 тысяч в месяц", – заявила Тимошенко.

Украинская правда