В ОБСЄ засмутилися рішенням Аласанії про відставку
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засмучена рішенням Зураба Аласанії про відставку з посади гендиректора Національної телекомпанії України.
Про це вона написала на своїй Twitter-сторінці.
"Засмучена новиною про відставку Зураба Аласанії. Він зробив великий внесок у розвиток "UA:Перший" в Україні", – заявила Міятовіч.
Як відомо, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія 1 листопад написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.
В коментарі Українська правда Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.
Видання "Телекритика" з посиланням на джерело на медіаринку, знайоме з обговоренням можливих кандидатур, повідомило, що новим гендиректором НТКУ може стати заступник Аласанії Олександр Харебін.
Українська правда
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