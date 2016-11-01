Місце Аласанії займе колишній медіа-менеджер Курченка - ЗМІ

Новим гендиректором Національної телекомпанії України після відставки Зураба Аласанії може стати його заступник Олександр Харебін.

Про це у вівторок повідомляє видання "Телекритика" з посиланням на джерело на медіаринку, знайоме з обговоренням можливих кандидатур.

Цю інформацію частково підтвердив нардеп від БПП Григорій Шверк.

За його словами, Харебін дійсно прагне зайняти крісло гендиректора, і в разі звільнення Аласанії його кандидатура - одна з найбільш вірогідних.

Вказується, що пост першого заступника гендиректора НТКУ Харебін зайняв в лютому 2015 року.

Олександр Харебін

До цього, згідно з опублікованою на сайті телеканалу "UA: Перший" біографії, він "брав активну участь в суспільно-політичних процесах держави як політичний консультант і експерт".

При цьому, як пише видання, телеканал замовчує про останню відому посаду Харебіна - в листопаді 2013 роки після покупки Сергієм Курченко "Українського медіа холдингу" Харебін став членом наглядової ради і операційним директором компанії.

Коли саме він покинув цей пост, невідомо.

До приходу в "Український медіа холдинг" Харебін близько шести років пропрацював в медіахолдингу Сергія Тарути "Медіа Інвест Груп", очолюючи спочатку журнал "Експерт Україна", а потім і все видавництво.

Сам Харебін поки не коментував цю інформацію.

Як відомо, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

Аласанія в коментарі УП заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.