ЄС порушив угоду про асоціацію з Україною, віддавши OPAL РФ – МЗС

Дозвіл Єврокомісії збільшити прокачку газу "Газпрому" по трубопроводу OPAL в обхід України є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Про це в ході зустрічі з главою представництва ЄС в Україні Х'юго Мінгареллі заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє прес-служба МЗС.

"Схвалення такого роду рішень без проведення попередніх консультацій з українською стороною є порушенням статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якою передбачається взаємне урахування сторонами потенціалу та спроможностей енергетичної інфраструктури одна одної", - наголошується в повідомленні МЗС України.

Крім того, Зеркаль заявила, що Європейська Комісія в процесі підготовки таких рішень має дотримуватися зобов’язань, взятих ЄС в рамках його участі в Договорі про створення Енергетичного Співтовариства, зокрема дотримуватися у відносинах з Україною та іншими державами-партнерами принципу солідарності та уникати ухвалення рішень, які б суперечили антимонопольному законодавству ЄС.

Як повідомлялося, Єврокомісія надала російському концерну "Газпром" ширший доступ до газопроводу OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.