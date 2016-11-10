Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: ЕС нарушил соглашение об ассоциации с Украиной, отдав OPAL РФ

Четверг, 10 ноября 2016, 06:54

Разрешение Еврокомиссии увеличить прокачку газа "Газпрому" по трубопроводу OPAL в обход Украины является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом в ходе встречи с главой представительства ЕС в Украине Хъюгом Мингарелли заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба МИД.

"Принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением ст. 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга", — отмечается в сообщении МИД Украины.

Кроме того, Зеркаль заявила, что Еврокомиссия в процессе подготовки таких решений должна соблюдать обязательства, взятые ЕС в рамках ее участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества, в частности, соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принципа солидарности, а также избегать принятия решений, которые бы противоречили антимонопольному законодательству ЕС.

Как сообщалось, Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДЕСгазРосcияГазпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: