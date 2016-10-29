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ЄК розширила доступ "Газпрому" до газогону в обхід України

Субота, 29 жовтня 2016, 03:17

Єврокомісія надала російському концернові "Газпром" ширший доступ до газогону OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.

Про це пише Reuters.

Рішення дозволить "Газпрому" транспортувати від 7,7 до 10,2 додаткових мільярдів кубометрів газу до Євросоюзу територією Німеччини.

Також, згідно із прийнятим рішенням, від 10 до 20 відсотків потужності газогону OPAL має бути зарезервовано для інших постачальників газу, але якщо на них не буде попиту, "Газпром" зможе використовувати і їх. Раніше для конкурентів "Газпрому" пропонувалось від 4 до 8 відсотків потужності.

"Українська правда" у Threads

Теми: газГазпромРосіяНімеччина
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