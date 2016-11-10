"Бук" на Донбас відправила верхівка армії РФ, є багато записів - Bellingcat

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Четвер, 10 листопада 2016, 13:36

За відправлення військової техніки на непідконтрольну Києву територію Донбасу відповідальне командування російських збройних сил.

Про це в інтерв'ю DW розповів засновник міжнародної групи розслідувань "Bellingcat" Еліот Хіггінс.

"За відправлення військової техніки в Україну відповідальне командування російських збройних сил. Складно назвати ім'я людини, яка віддала наказ. Але спільна слідча група має  великий масив записів", - сказав він.

"І з них, можливо, стане зрозуміло, хто зробив запит на пускову установку, куди прохання скерували, і хто дав цьому статися (Збиття літака Boeing 777 біля Тореза Донецької області 17 липня 2014 – ред.)".   

Водночас Хіггінс, говорячи про бомбардування у Сирії, розповів, що група сфокусувалася на Росії, оскільки це "легка здобич".

"От, наприклад. Міноборони (РФ – ред.) заявляє, що не бомбило лікарню. Ми перевіряємо це на базі відкритих даних, і майже завжди виявляється, що військове відомство Росії бреше", - сказав він.

"Росія добре розвинута у розвідці, війні та обмані, але постійна брехня не робить відмінним брехуном. І в цьому проблема Росії. Влада дуже багато бреше. Є таке змагання – слово Росії проти слова Заходу. Якщо Росія перестане брехати, нам не буде про що писати", - сказав він.          

Як відомо, у липні група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила новий звіт про катастрофу "Боїнга-777" Малазійських авіаліній на сході України.

28 вересня міжнародне слідство оприлюднило дані розслідування, згідно з якими "Бук" був доставлений з Росії і після пострілу повернувся назад.

МЗС РФ і бойовики назвали цей доповідь брехнею. "Алмаз-Антей" заявив, що запуск ракети "Бука" міг бути здійснений випадково.

Теми: катастрофи Донбас Росія
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