"Алмаз-Антей": ракету з "Бука" по MH17 могли випустити помилково

У російському концерні "Алмаз-Антей" припускають, що ракету, якою був збитий рейс MH17, могли випустити помилково.

Таке припущення висловив радник головного конструктора концерну Михайло Малишевський, передає BBC.

28 вересня 2016 року, коли Міжнародна слідча група оголосила свої висновки, "Алмаз-Антей" поспішив викласти свої аргументи на конференції.

Відповідаючи на питання журналістів, Малишевський зробив несподіване зізнання, допустивши, що ракету могли випустити і помилково.

"Потенційно таке можливо тільки за збігом обставин, поганого обслуговування техніки і неправильних дій екіпажу", - сказав він.

Хоча Малишевський і навів кілька нових аргументів про хід слідства, в цілому висновки його концерну за рік не змінилися, на його думку, голландські слідчі використовують неправильну технологію вивчення пошкоджень літака, підганяючи результат під висновок про те, що "Бук", який збив лайнер, стріляв з району селища Сніжне, яке в той момент було під контролем проросійських сепаратистів.

Як повідомлялолся, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.