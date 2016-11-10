На Банковій розповіли, коли Порошенко може відвідати США
Президент Петро Порошенко в лютому 2017 року може відвідати з візитом США.
Про це повідомив заступник голови Адміністрації глави держави Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Україна", передає "Інтерфакс-Україна".
"Розраховуємо, що в лютому президент України здійснить візит до США", – сказав Єлісєєв.
Заступник глави АП підкреслив, що глава української держави не робив преференцій під час виборчої кампанії в США ні Хіларі Клінтон, ні Дональду Трампу.
"У своїх виступах і промовах президент України завжди підкреслював, що ми розраховуємо на двопартійну підтримку з боку США: як з боку демократів, так і республіканців", – сказав Єлісєєв.
Він додав, що українська сторона буде налагоджувати діалог з новим американським керівництвом
"Вже перші сигнали передано Вашингтону, зокрема, президент України Петро Порошенко запросив Дональда Трампа відвідати Україну", – сказав він.
Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на виборах 8 листопада набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.
Інавгурація Трампа має відбутися вже в січні 2017 року.
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Олигархи, должны быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
«Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас».
Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"