На Банковой рассказали, когда Порошенко может посетить США
Президент Петр Порошенко в феврале 2017 года может посетить с визитом США.
Об этом сообщил замглавы Администрации главы государства Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина", передает "Интерфакс-Украина".
"Рассчитываем, что в феврале президент Украины осуществит визит в США", – сказал Елисеев.
Замглавы АП подчеркнул, что глава украинского государства не делал преференций во время избирательной кампании в США ни Хилари Клинтон, ни Дональду Трампу.
"В своих выступлениях и речах президент Украины всегда подчеркивал, что мы рассчитываем на двухпартийную поддержку со стороны США: как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев", – сказал Елисеев.
Он добавил, что украинская сторона будет налаживать диалог с новым американским руководством
"Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности, президент Украины Петр Порошенко пригласил Дональда Трампа посетить Украину", – сказал он.
Как сообщалось, на выборах 8 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.
Инаугурация Трампа должна состояться уже в январе 2017 года.