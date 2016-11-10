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На Банковой рассказали, когда Порошенко может посетить США

Четверг, 10 ноября 2016, 13:39

Президент Петр Порошенко в феврале 2017 года может посетить с визитом США.

Об этом сообщил замглавы Администрации главы государства Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина", передает "Интерфакс-Украина".

"Рассчитываем, что в феврале президент Украины осуществит визит в США", – сказал Елисеев.

Замглавы АП подчеркнул, что глава украинского государства не делал преференций во время избирательной кампании в США ни Хилари Клинтон, ни Дональду Трампу.

"В своих выступлениях и речах президент Украины всегда подчеркивал, что мы рассчитываем на двухпартийную поддержку со стороны США: как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев", – сказал Елисеев.

Он добавил, что украинская сторона будет налаживать диалог с новым американским руководством

"Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности, президент Украины Петр Порошенко пригласил Дональда Трампа посетить Украину", – сказал он.

Как сообщалось, на выборах 8 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Инаугурация Трампа должна состояться уже в январе 2017 года.

Темы: СШАПорошенковиборы
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