Громадські заклади перевірять на трансляцію телепрограм РФ

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Четвер, 10 листопада 2016, 16:07

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив правоохоронцям та чиновникам здійснювати перевірку місць масового відпочинку та скупчення людей на факт ретрансляції російських телепрограм, розповсюдження яких обмежено в Україні.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Доручення дано міністрові внутрішніх справ, голові Державного комітету телебачення і радіомовлення, міністрові інформаційної політики та головам обласних і Київської міської держадміністрацій.

Вони мають вжити необхідних заходів реагування щодо перевірки місць масового відпочинку та скупчення людей (готелів, баз відпочинку, розважальних закладів тощо) стосовно припинення ретрансляції російських телепрограм,  розповсюдження яких обмежене на території України.

Про вжиті заходи буде поінформовано Кабінет міністрів і Адміністрацію президента.

Станом на 1 листопада 2016 року згідно з нормами закону "Про телебачення і радіомовлення" та Європейської конвенції про транскордонне телебачення встановлено обмеження щодо розповсюдження на території України 76 російських телепрограм.

Із переліком можна ознайомитися за посиланням.

Українська правда

Теми: телебачення Росія
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