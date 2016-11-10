Общественные заведения проверят на трансляцию телепрограм РФ

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил правоохранителям и чиновникам осуществлять проверку мест массового отдыха и скопления людей на факт ретрансляции российских телепрограмм, распространение которых ограничено в Украине.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Поручение дано министру внутренних дел, председателю Государственного комитета телевидения и радиовещания, министру информационной политики и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.

Они должны принять необходимые меры реагирования по проверке мест массового отдыха и скопления людей (гостиниц, баз отдыха, развлекательных заведений и тому подобное) относительно прекращения ретрансляции российских телепрограмм, распространение которых ограничено на территории Украины.

О принятых мерах будут проинформированы Кабинет министров и Администрация президента.

По состоянию на 1 ноября 2016 года в соответствии с нормами закона "О телевидении и радиовещании" и Европейской конвенции о трансграничном телевидении установлены ограничения относительно распространения на территории Украины 76 российских телепрограмм.

С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Украинская правда