Бойовики обстрілюють ЗСУ по всій лінії розмежування - прес-центр АТО

Проросійські бойовики на Донбасі не припиняють обстрілів позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у четвер.

"З опівночі і до 18 години 10 листопада ворожий вогонь не вщухає по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська використовують переважно заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь позиціях ЗСУ в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного.

"В районі Водяного ворог застосував самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці - озброєння БТР, БМП та гранатомети. Тут же не одноразово працював снайпер противника. По Павлополю ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Також з мінометів російсько-окупаційний контингент обстріляв Луганське", - повідомили у прес-центрі.

"На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новозванівку, а на Донецькому – Зайцеве", - сказано у повідомленні.

Загалом, згідно з інформацією прес-центру, по позиціях ЗСУ противник вів вогонь 20 разів.

Українська правда