ЗМІ: Сусідами Порошенка в Іспанії є нардеп Кононенко та заступник секретаря РНБО Гладковський

Двоє близьких друзів президента Петра Порошенка нардеп Ігор Кононенко та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський володіють віллами в Іспанії.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти також знайшли в Іспанії віллу президента України Петра Порошенка.

Відзначається, що вілли Кононенко зареєстровані на його фірми. Вони не відображені в декларації, однак самі фірми задекларовані.

"Кілька платних запитів у іспанські реєстри нерухомості допомогли встановити, що на фірму Lancashire Big SL заведена земельна ділянка. Як і у президента, на самому узбережжі, але вже біля Марбельї", - йдеться в розслідуванні.

Таким чином, іспанська фірма Lancashire Big SL Кононенка має у власності майже 26 соток землі прямо на узбережжі Середземного моря.

На другу декларовану іспанську фірму Кононенка Treck Holdings Coast оформлено маєток, який стоїть в двох кілометрах від земельної ділянки. Будинок площею 768 квадратних метрів розташований в другій лінії від моря.

Звідси до іспанської резиденції Порошенка - 25 хвилин на авто.

У коментарі програмі "Схеми" Кононенко повідомив, що відповідно до закону України "Про запобігання корупції" не зобов'язаний декларувати майно, що належить його компаніям.

Ще один друг Порошенка заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський також володіє фірмами, які мають елітну нерухомість на півдні Іспанії.

Журналісти з'ясували, що на фірму його дружини Toulousse Investments SL оформлена вілла в 1729 квадратних метра, розташована в дуже престижному районі Ла Загалета.

Навколо триповерхової вілли майже гектар землі, яка також знаходиться у власності дружини Гладковського.

Олег Гладковський не відреагував на прохання "Схем" про коментарі.

Журналісти підкреслюють, у фірм Петра Порошенка, Ігоря Кононенко та Олега Гладковського, на які оформлені вілли, один і той же адміністратор - Петрівська Ірина Вікторівна. Сама вона зареєстрована в селі Ходосівка під Києвом. Однак там кажуть, що вона давно виїхала до Іспанії.

Журналісти "Схем" задалися питанням, чи повинні чиновники декларувати таку нерухомість.

Виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк заявила, що відповідно до закону, якщо чиновник володіє фірмою, на яку оформлена нерухомість, то він не зобов'язаний цю нерухомість декларувати.

Однак співавтор закону про електронне декларування та головний антикорупційний експерт проекту "Реанімаційний проект реформ" Дмитро Котляр вважає інакше.

"Якщо юридична особа створена виключно для того, аби володіти цим майном і вона не веде господарської діяльності, або, якщо її господарська діяльність не пов’язана з цим майном, то таке майно має бути зазначене в декларації як бенефіціарна власність цього суб’єкта декларування", - пояснює він.

Голова НАЗК Наталія Корчак прокоментувала це питання так: "Якщо ця вілла перебуває на балансі юридичної особи, значить, зазначається інформація про кінцевого бенефіціарного власника саме про юридичну особу. Тому що ідеї нерухомого майна стосуються саме тих випадків, коли в цьому нерухомому майні або проживає, або ним користується чи декларант, чи член сім’ї декларанта".

Заступник голови НАЗК Руслан Радецький, який, до того ж, очолює департамент контролю та перевірки дeкларацій, вважає, що таке майно має бути задекларовано.

"Він (декларант) зобов'язаний внести цю інформацію в електронну декларацію. Тобто, якщо в нього є бенефіціарна власність, або він є кінцевим бенефіціарним власником, то він зобов’язаний її внести", - вважає він.