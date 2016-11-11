СМИ: Соседями Порошенко в Испании стали нардеп Кононенко и замсекретарь СНБО Гладковский

Два близких друга президента Петра Порошенко нардеп Игорь Кононенко и замсекретаря СНБО Олег Гладковский владеют виллами в Испании.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты также нашли в Испании виллу президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что виллы Кононенко зарегистрированы на его фирмы. Они не отражены в декларации, однако сами фирмы задекларированы.

"Несколько платных запросов в испанские реестры недвижимости помогли установить, что на фирму Lancashire Big SL заведен земельный участок. Как и у президента, на самом побережье, но уже у Марбелье", - говорится в расследовании.

Таким образом, испанская фирма Lancashire Big SL Кононенко имеет в собственности почти 26 соток земли прямо на побережье Средиземного моря.

На вторую декларируемую испанскую фирму Кононенко Treck Holdings Coast оформлено имение, которое стоит в двух километрах от земельного участка. Дом площадью 768 квадратных метров расположен во второй линии от моря.

Отсюда до испанской резиденции Порошенко - 25 минут на авто.

В комментарии программе "Схемы" Кононенко сообщил, что согласно закону Украину "О предотвращении коррупции" не обязан декларировать имущество, принадлежащее его компаниям.

Еще один друг Порошенко заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський также владеет фирмами, которые имеют элитную недвижимость на юге Испании.

Журналисты выяснили, что на фирму его жены Toulousse Investments SL оформлена вилла в 1729 квадратных метра, расположенная в очень престижном районе Ла Загалета.

Вокруг трехэтажной виллы почти гектар земли, который также находится в собственности жены Гладковского.

Олег Гладковский не отреагировал на просьбу "Схем" о комментарии.

Журналисты подчеркивают, у фирм Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского, на которые оформлены виллы, один и тот же администратор - Петровская Ирина Викторовна. Сама она зарегистрирована в селе Ходосовка под Киевом. Однако там говорят, что она давно уехала в Испанию.

Журналисты "Схем" задались вопросом, должны ли чиновники декларировать такую недвижимость.

Исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что согласно закону, если чиновник владеет фирмой, на которую оформлена недвижимость, то он не обязан эту недвижимость декларировать.

Однако соавтор закона об электронном декларировании и главный антикоррупционный эксперт проекта "Реанимационный проект реформ" Дмитрий Котляр считает иначе.

"Если юридическое лицо создано исключительно для того, чтобы владеть этим имуществом и оно не ведет хозяйственной деятельности, или, если его хозяйственная деятельность не связана с этим имуществом, то такое имущество должно быть указано в декларации как бенефициарная собственность этого субъекта декларирования", - объясняет он.

Председатель НАПК Наталья Корчак прокомментировала этот вопрос так: "Если эта вилла находится на балансе юридического лица, значит, указывается информация о конечном бенефициарном владельце именно о юридическом лице. Потому что идеи недвижимого имущества касаются именно тех случаев, когда в этом недвижимом имуществе или проживает, или им пользуется или декларант, или член семьи декларанта".

Заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, который, к тому же, возглавляет департамент контроля и проверки дeклараций, считает, что такое имущество должно быть задекларировано.

"Он (декларант) обязан внести эту информацию в электронную декларацию. То есть, если у него есть бенефициарная собственность или он является конечным бенефициарным владельцем, то он обязан ее внести", - считает он.