Заступником міністра МВС з питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасія Дєєва

Новим заступником міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасії Дєєва.

Про її призначення на посаду говориться в розпорядженні №806, повідомляють "Українські новини".

За інформацією ЗМІ, Дєєва працює в Міністерстві закордонних справ за цивільно-правовим договором.

Згідно з її декларації за 2015 рік, поданої, коли вона претендувала на посаду, Анастасія Дєєва отримала 4 387 грн доходів, з них 4 380 грн склала стипендія і ще 7 грн - дивіденди і відсотки. Також вона задекларувала 24 373 доларів доходів отриманих за кордоном.

До переїзду в Україну Дєєва жила в Стокгольмі, де за її ж словами, займалася зеленими технологіями.