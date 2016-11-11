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Заступником міністра МВС з питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасія Дєєва

П'ятниця, 11 листопада 2016, 00:37

Новим заступником міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасії Дєєва.

Про її призначення на посаду говориться в розпорядженні №806, повідомляють "Українські новини".

За інформацією ЗМІ, Дєєва працює в Міністерстві закордонних справ за цивільно-правовим договором.

Згідно з її декларації за 2015 рік, поданої, коли вона претендувала на посаду, Анастасія Дєєва отримала 4 387 грн доходів, з них 4 380 грн склала стипендія і ще 7 грн - дивіденди і відсотки. Також вона задекларувала 24 373 доларів доходів отриманих за кордоном.

До переїзду в Україну Дєєва жила в Стокгольмі, де за її ж словами, займалася зеленими технологіями.

"Українська правда" в Threads

Теми: МВС
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