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Замминистром МВД по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева

Пятница, 11 ноября 2016, 00:37

Новым заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасии Деева.

О ее назначении на должность говорится в распоряжении №806, сообщают "Українські новини".

По информации СМИ, Деева работает в Министерстве иностранных дел по гражданско-правовому договору.

Согласно ее декларации за 2015 год, поданной, когда она претендовала на должность, Анастасия Деева получила 4 387 грн доходов, из них 4 380 грн составила стипендия и еще 7 грн - дивиденды и проценты. Также она задекларировала 24 373 долларов доходов полученных за границей.

До переезда в Украину Деева жила в Стокгольме, где по ее же словам, занималась зелеными технологиями.

Темы: МВД
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