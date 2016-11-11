У СБУ поки не кажуть, чи справжній "план Шатун" із листів Суркова

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 08:49
Олександр Міридонов, "Коммерсантъ"

В СБУ не повідомляють, чи підтверджено  ідентичність "Плану Шатун", який був серед так званих "листів Суркова", які були оприлюднені хакерами, однак повторюють, що деякі документи по Закарпаттю збігаються з раніше вилученими документами.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди".

У документі зазначається, що СБУ продовжує експерте дослідження документів, "тому розголошення інформації  про його хід, а також про виконавців може зашкодити слідству".

"Попередньо можемо повідомити, що зміст окремих файлів збігається з матеріалами , які вилучалися СБУ під час обшуків, пов'язаних з розслідуванням сепартиських рухів у Закарпатті. Оприлюднений план щодо забезпечення федерального статусу Закарпаття  та кілька інших документів фактично збігаються з документами, вилученими в одного з організаторів сепаратизму в Закарпатській області", - сказано у відповіді.

 

СБУ обіцяють оприлюднити результати у встановленому законом порядку після проведення експертиз і перевірки.

У своєму запиті Українська правда просила повідомити, чи підтверджена достовірність "плану Шатун", чи аналізувалися інші документи з "пошти Суркова", які були оприлюднені.

Як відомо, нардеп Антон Геращенко в понеділок після 18 годин запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Киберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

У Кремлі заявили, що Сурков взагалі не користується електронною поштою. Але у документах здебільшого йшлося про листи з його приймальні. Єдиний лист щодо "плану шатун" був надісланий на іншу електронну скриньку.

СБУ заявила, що почала перевірку.

Оксана Коваленко, УП

Теми: СБУ Росія Путін пропаганда
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