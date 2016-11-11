Саакашвілі каже, що Порошенко раніше пропонував йому крісло прем'єра

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 10:19
АПУ

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі стверджує, що раніше президент Петро Порошенко пропонував йому зайняти посаду прем'єр-міністра.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Кореспондент", повідомляють "Українські новини".

"Мені Порошенко відкрито пропонував позицію прем'єр-міністра і лідера його партії, а також багато інших речей. Ну був би я прем'єр, і що? Я повинен був бігати і просити якогось (депутата від БПП Олексія) Гончаренка проголосувати за мій закон? А таких Гончаренків там штук 400", – сказав він.

Саакашвілі зазначив, що Порошенко пропонував провести дострокові вибори, проте в квітні, на його думку, стався "договірняк".

"Аваков залишився міністром, а заступником генпрокурора став виходець з "Народного фронту" (Дмитро Сторожук), щоб блокувати справи, які могли б заводитися на Яценюка", – заявив екс-губернатор.

Саакашвілі висловив упевненість, що дострокові вибори в Раду оновлять владу на 90%.

Він додав, що його партія "Хвиля" може бути створена, у залежності від того, чи будуть дострокові вибори.

Як відомо, перед призначенням Володимира Гройсмана поширювалися чутки про те, що прем'єром може стати Саакашвілі. Сам він тоді неодноразово спростовував такий намір.

Порошенко також заявив, що Саакашвілі буде чудовим прем'єром, але не України, а Грузії.

Теми: Саакашвілі Порошенко прем'єр Кабінет міністрів
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Коментарі — 10
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IP: 46.219.223.---Серьога Люб-чен-Ишин11.11.2016 14:46
Yuriy Vologjaninov:
дідо, ви направду якийсь хворий
мабуть шо з такими виборцями цій країні скоро настане срака
але в мене донька живе в Канаді, а ти купатимешся далі в тимошенківськом та саакашвілівськом гноті
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IP: 194.54.80.---Юлия Кузьменко11.11.2016 14:07
Саакашвили, еще тот балабол, за теплое место и власть, видимо и родную маму продаст. Хватит в Украине, по командовал, реформы "сделал", покричал, ОПЗ сорвал, теперь можно собирать вещи и ехать к другу Трампу в США на гастроли.
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IP: 46.119.253.---Oleg Koval11.11.2016 12:38
Юрій Шило:
Немає слов... Але - Саакашвілі дуже органічно вписався в цей тераріум.
именно что. Но что он. что Лещенко - упорно делают вид, что они к этому отношения не имеют, хотя сами уже давно стали частью этой системы.
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IP: 46.119.253.---Oleg Koval11.11.2016 12:36
Отличное заявление!) то есть Саакашвили слишком прекрасен, что бы "бегать и просить" депутатов?) то есть кто-то должен делать всю поточную работу, а Михо великолепный будет на форумах критиковать ее? Ну не даром же говорят, что в критики идут те, кто сам ни на что большее не способен.
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IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov11.11.2016 12:19
Алина Гринько:
Юрій Шило:

Анонимы Гринько-Шило защищают власть олигархов, нападают на Саакашвили и, при этом, предпочитают быть в масках.
Провластные титушки скрываются от народа. Так было при Януковиче. Так есть при Порошенко-Липецком.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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