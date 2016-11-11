Саакашвілі створює нову політичну силу і хоче дострокових виборів

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 13:35
globallookpress.com

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі каже, що його метою в політичному житті України є дострокові вибори в парламент.

Про це він заявив на брифінгу в Києві в п'ятницю.

 
Саакашвілі запевняє, що використовуватиме лише "мирні методи"

"Нашою метою є дострокові вибори в стислі терміни", – сказав екс-губернатор.

"Я хочу оголосити, що ми створюємо нову широку політичну силу. Наша ціль – зміна теперішніх так званих еліт, а насправді бариг, які контролюють уряд і парламент", – зазначив він.

"Ми не приймемо нікого, хто був в парламенті більше одного строку, хто більше двох років працював на державній службі, не буде великих бізнесменів", – зауважив Саакашвілі.

Він також зазначив, що збирається їздити по регіонах.

Саакашвілі стверджує, що не буде вести переговори з іншими представниками політикуму, а "буде звертатися до народу".

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: Саакашвілі
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Коментарі — 9
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IP: 46.219.223.---Серьога Люб-чен-Ишин11.11.2016 14:51
Проповедник:
Кто поверит этому балаболу? Мы ж уже его увидели в деле...
в ділі ми якраз його не бачили
бо діла за півтора року так і не було
хоча кого б це мало дивувати від самого початку, коли замість інвестицій в регіон обіцяних він почав кричати, шо треба перепризначати всіх - який то стосунок має до інвестицій, неясно
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IP: 93.171.171.---Проповедник11.11.2016 14:44
Кто поверит этому балаболу? Мы ж уже его увидели в деле...
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IP: 46.219.223.---Серьога Люб-чен-Ишин11.11.2016 14:41
dnipro:
оце підпишуся
якшо реально людина хоче показати, шо їй до снаги міняти країну - хай це робить
є суспільні ініціативи, можна працювати з люстраційним комітетом
а це тупий чос популістський
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IP: 178.151.189.---iwf11.11.2016 14:39
Гарний посил - жодного члена партії, що був депутатом більше ніж однієї каденції та жодного - хто працював на держслужбі більше 2-х років. Навіть не смішно! Степан Хмара ніколи не потрапив би до Вашого списку та й що робити з соратниками, що бодай навіть і чесно працювали на державній службі. Може краще переймитися Анастасією Деевою - оце супер! Оце відкритість відбору. Або скажіть де була принциповість у мовчанні про Порошенка? Мабуть, як Ви ї казали, "обкормили Вас шашліками" з Адміністрації Президента.
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IP: 193.93.187.---dnipro11.11.2016 14:31
саакашвілі, ти спочатку створи партію і покажи її народу. І якщо в тебе вийде - народ проголосує за тебе на наступних ЧЕРГОВИХ виборах. А наскору руку мутити ми тобі не дамо. Твої ДОСТРОКОВІ вибори швидше за все приведуть до влади окупаційний блок і популістів, ти потім втечеш з України як втік з Грузії, коли програв прокремлівському олігарху іванішвілі. А народу тут жити.
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