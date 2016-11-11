Саакашвілі створює нову політичну силу і хоче дострокових виборів
Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі каже, що його метою в політичному житті України є дострокові вибори в парламент.
Про це він заявив на брифінгу в Києві в п'ятницю.
"Нашою метою є дострокові вибори в стислі терміни", – сказав екс-губернатор.
"Я хочу оголосити, що ми створюємо нову широку політичну силу. Наша ціль – зміна теперішніх так званих еліт, а насправді бариг, які контролюють уряд і парламент", – зазначив він.
"Ми не приймемо нікого, хто був в парламенті більше одного строку, хто більше двох років працював на державній службі, не буде великих бізнесменів", – зауважив Саакашвілі.
Він також зазначив, що збирається їздити по регіонах.
Саакашвілі стверджує, що не буде вести переговори з іншими представниками політикуму, а "буде звертатися до народу".
Роман Кравець, Валентина Романенко, УП