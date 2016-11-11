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Саакашвілі створює нову політичну силу і хоче дострокових виборів

П'ятниця, 11 листопада 2016, 12:35
Саакашвілі створює нову політичну силу і хоче дострокових виборів
globallookpress.com

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі каже, що його метою в політичному житті України є дострокові вибори в парламент.

Про це він заявив на брифінгу в Києві в п'ятницю.

 
Саакашвілі запевняє, що використовуватиме лише "мирні методи"

"Нашою метою є дострокові вибори в стислі терміни", – сказав екс-губернатор.

"Я хочу оголосити, що ми створюємо нову широку політичну силу. Наша ціль – зміна теперішніх так званих еліт, а насправді бариг, які контролюють уряд і парламент", – зазначив він.

"Ми не приймемо нікого, хто був в парламенті більше одного строку, хто більше двох років працював на державній службі, не буде великих бізнесменів", – зауважив Саакашвілі.

Він також зазначив, що збирається їздити по регіонах.

Саакашвілі стверджує, що не буде вести переговори з іншими представниками політикуму, а "буде звертатися до народу".

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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