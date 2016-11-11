Саакашвили создает новую политсилу и хочет досрочных выборов

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили говорит, что его целью в политической жизни Украины являются досрочные выборы в парламент.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

Саакашвили уверяет, что будет использовать только "мирные методы"

"Нашей целью являются досрочные выборы в сжатые сроки", – сказал экс-губернатор.

"Я хочу сказать, что мы создаем новую широкую политическую силу. Наша цель – изменение нынешних так называемых элит, а на самом деле барыг, которые контролируют правительство и парламент", – отметил он.

"Мы не примем никого, кто был в парламенте более одного срока, кто более двух лет работал на государственной службе, не будет больших бизнесменов", – отметил Саакашвили.

Он также отметил, что собирается ездить по регионам.

Саакашвили утверждает, что не будет вести переговоры с другими представителями политикума, а "будет обращаться к народу".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП