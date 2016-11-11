СБУ пояснила, чому обшукала офіси "Інтертелекому"

СБУ перекрила несанкціонований канал зв’язку з тимчасово окупованим Кримом, який можливо контролювався спецслужбами РФ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що українське підприємство телекомпослуг передало у користування російським провайдерам частину свого обладнання та мережі в анексованому Криму.

"Трафік з півострову надходив на технічний майданчик компанії на території України, через який забезпечувався телефонний зв’язок Криму з Росією та невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Фактично підприємство продовжувало надавати телекомпослуги на території півострову, що заборонено законодавством України", - сказано у заяві.

За наявною у СБ України інформацією, завдяки протиправним діям службовців підприємства російські спецслужби отримали можливість для несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж українських операторів зв’язку.

Під час обшуків у технічних та офісних приміщеннях підприємства оперативники СБУ виявили серверне обладнання, яке використовувалося для маршрутизації трафіку з АР Крим.

"У комерсантів також вилучено значну суму готівки", - повідомили в СБУ.

У СБУ не оприлюднюють назву підприємства, в якому провели обшук, однак відомо, що силовики приходили до офісів компанії "Інтертелеком".

Українська правда