СБУ объяснила, почему обыскала офисы "Интертелекома"
СБУ перекрыла несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который возможно контролировался спецслужбами РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители установили, что украинское предприятие телекомуслуг передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму.
"Трафик с полуострова поступал на техническую площадку компании на территории Украины, через которую обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Фактически предприятие продолжало оказывать телекомуслуги на территории полуострова, что запрещено законодательством Украины", - сказано в заявлении.
По имеющейся в СБ Украины информации, благодаря противоправным действиям сотрудников предприятия российские спецслужбы получили возможность для несанкционированного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей украинских операторов связи.
Во время обысков в технических и офисных помещениях предприятия оперативники СБУ обнаружили серверное оборудование, которое использовалось для маршрутизации трафика из АР Крым.
"У коммерсантов также изъята значительная сумма наличности", - сообщили в СБУ.
В СБУ не обнародуют название предприятия, в котором провели обыск, однако известно, что силовики приходили в офисы компании "Интертелеком".
Украинская правда