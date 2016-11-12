Пенс очолив перехідну команду Трампа

171 перегляд
0
Субота, 12 листопада 2016, 01:58

Переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп призначив керівником своєї перехідної команди Майка Пенса, новообраного віце-президента, у команді також працюватимуть діти Трампа.

Про це пише DW.com.

"Разом ми почнемо термінову роботу з перебудови цієї нації - особливо, що стосується робочих місць, безпеки", - заявив Трамп, цитує агентство AP.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який очолював перехідну команду Трампа з часу праймеріз, стане заступником Пенса. Він і надалі братиме участь у роботі перехідної команди разом з колишні мером Нью-Йорка Руді Джуліані, республіканцями Беном Карсоном та Ньютом Гінгрічем та дітьми Трампа - Дональдом молодшим, Еріком та Іванкою, а також чоловіком Іванки Джаредом Кушнером.

Призначення Пенса відповідальним за перехідну команду пояснюють намаганням Трампа використати зв'язки Пенса серед консервативних політиків Вашингтона, зазначає інформагенція AFP. Таким чином, Трамп зближується з політиками істеблішменту, яких критикував в ході передвиборчої кампанії.

Перехідна команда переможця президентських перегонів має забезпечити плавну передачу влади від старої адміністрації до нової.

Теми: Трамп США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Оланд і Трамп поговорили про Близький Схід та Україну 12 листопада 2016, 00:28
У РФ заявили, що не очікують скасування санкцій з приходом Трампа 11 листопада 2016, 19:19
Страх і ненависть у США 11 листопада 2016, 15:20
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ пояснила, чому обшукала офіси "Інтертелекому"
У Польщі на марші націоналістів спалили український прапор
У НАЗК вирішили, як перевірятимуть спосіб життя і декларації чиновників
ГПУ розширила обвинувачення меру Бучі
Усі новини
Жінка Трампа

США зустрічають першу леді Меланію Трамп

Після голосування

Голосування в США закінчилося: паніка в мережі та мем про "трампоторт"