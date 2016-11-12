Пенс очолив перехідну команду Трампа

Переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп призначив керівником своєї перехідної команди Майка Пенса, новообраного віце-президента, у команді також працюватимуть діти Трампа.

Про це пише DW.com.

"Разом ми почнемо термінову роботу з перебудови цієї нації - особливо, що стосується робочих місць, безпеки", - заявив Трамп, цитує агентство AP.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який очолював перехідну команду Трампа з часу праймеріз, стане заступником Пенса. Він і надалі братиме участь у роботі перехідної команди разом з колишні мером Нью-Йорка Руді Джуліані, республіканцями Беном Карсоном та Ньютом Гінгрічем та дітьми Трампа - Дональдом молодшим, Еріком та Іванкою, а також чоловіком Іванки Джаредом Кушнером.

Призначення Пенса відповідальним за перехідну команду пояснюють намаганням Трампа використати зв'язки Пенса серед консервативних політиків Вашингтона, зазначає інформагенція AFP. Таким чином, Трамп зближується з політиками істеблішменту, яких критикував в ході передвиборчої кампанії.

Перехідна команда переможця президентських перегонів має забезпечити плавну передачу влади від старої адміністрації до нової.