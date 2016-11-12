Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пенс возглавил переходную команду Трампа

Суббота, 12 ноября 2016, 00:58

Победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп назначил руководителем своей переходной команды Майка Пенса, новоизбранного вице-президента, в команде также будут работать дети Трампа.

Об этом пишет DW.com.

"Вместе мы начнем срочную работу по перестройке этой нации - особенно, что касается рабочих мест, безопасности", - заявил Трамп, цитирует агентство AP.

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который возглавлял переходную команду Трампа с момента праймериз станет заместителем Пенса. Он и в дальнейшем будет участвовать в работе переходной команды вместе с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, республиканцами Беном Карсоном, Ньютом Гингричем и детьми Трампа - Дональдом младшим, Эриком и Иванкой, а также мужем Иванки Джаредом Кушнером.

Назначение Пенса ответственным за переходную команду объясняют попыткой Трампа использовать связи Пенса среди консервативных политиков Вашингтона, отмечает информагентство AFP. Таким образом, Трамп сближается с политиками истеблишмента, которых критиковал в ходе предвыборной кампании.

Переходная команда победителя президентской гонки должна обеспечить плавную передачу власти от старой администрации к новой.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
Все новости...
Реклама: