Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пенс очолив перехідну команду Трампа

Субота, 12 листопада 2016, 00:58

Переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп призначив керівником своєї перехідної команди Майка Пенса, новообраного віце-президента, у команді також працюватимуть діти Трампа.

Про це пише DW.com.

"Разом ми почнемо термінову роботу з перебудови цієї нації - особливо, що стосується робочих місць, безпеки", - заявив Трамп, цитує агентство AP.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який очолював перехідну команду Трампа з часу праймеріз, стане заступником Пенса. Він і надалі братиме участь у роботі перехідної команди разом з колишні мером Нью-Йорка Руді Джуліані, республіканцями Беном Карсоном та Ньютом Гінгрічем та дітьми Трампа - Дональдом молодшим, Еріком та Іванкою, а також чоловіком Іванки Джаредом Кушнером.

Призначення Пенса відповідальним за перехідну команду пояснюють намаганням Трампа використати зв'язки Пенса серед консервативних політиків Вашингтона, зазначає інформагенція AFP. Таким чином, Трамп зближується з політиками істеблішменту, яких критикував в ході передвиборчої кампанії.

Перехідна команда переможця президентських перегонів має забезпечити плавну передачу влади від старої адміністрації до нової.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: