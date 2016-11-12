У НАЗК не знають, як перевіряти готівку чиновників з е-декларацій

У Національному агентстві з питань запобігання корупції поки не визначилися, як перевіряти інформацію з е-декларацій посадовців та політиків про суми готівкових коштів, оскільки закон не наділяє відомство такими повноваженнями.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив член НАЗК Руслан Рябошапка.

За його словами, члени НАЗК не можуть просто прийти додому до декларанта та перерахувати його готівкові кошти.

Разом з тим Рябошапка зазначив, що інформація про готівкові кошти у е-декларації все одно може виявитися для правоохоронців корисною.

"Коли затримали одного з керівників ОДА, у нього вдома знайшли багато цінностей та готівки. Якби це трапилося сьогодні, а знайдена готівка не була задекларована, то до кримінального обвинувачення додалося б, можливо, 2 статті - за незаконне збагачення та неправдиві дані у декларації", - зазначив він.

Окрім того Рябошапка зауважив, що термін перевірки е-декларації посадовця або політика обмежений періодом його перебування на службі, і ще трьома роками після його звільнення.

"У нас буде десь близько 150 тисяч декларацій за 2015 рік, повну перевірку яких ми маємо зробити. Норму закону про перевірку впродовж 90 днів було вилучено, бо це нереально, і тепер термін перевірки - весь період перебування чиновника чи політика на службі плюс 3 роки після звільнення", - зазначив Рябошапка.

Він додав, що НАЗК "має виправдати очікування суспільства і відреагувати хоча б на найбільш кричущі випадки незаконного збагачення або подання неправдивих даних", але технічних можливостей для ведення ефективної перевірки у агентства, за його словами, наразі немає.

Як відомо, напередодні Нацагентство з питань запобігання корупції затвердило порядок проведення контролю та повної перевірки електронних декларацій чиновників.

Також ухвалено "Порядок здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Найближчим часом обидва документа будуть направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.