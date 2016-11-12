Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАЗК не знають, як перевіряти готівку чиновників з е-декларацій

Субота, 12 листопада 2016, 14:28

У Національному агентстві з питань запобігання корупції поки не визначилися, як перевіряти інформацію з е-декларацій посадовців та політиків про суми готівкових коштів, оскільки закон не наділяє відомство такими повноваженнями.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив член НАЗК Руслан Рябошапка.

За його словами, члени НАЗК не можуть просто прийти додому до декларанта та перерахувати його готівкові кошти.

Разом з тим Рябошапка зазначив, що інформація про готівкові кошти у е-декларації все одно може виявитися для правоохоронців корисною.

"Коли затримали одного з керівників ОДА, у нього вдома знайшли багато цінностей та готівки. Якби це трапилося сьогодні, а знайдена готівка не була задекларована, то до кримінального обвинувачення додалося б, можливо, 2 статті - за незаконне збагачення та неправдиві дані у декларації", - зазначив він.

Окрім того Рябошапка зауважив, що термін перевірки е-декларації посадовця або політика обмежений періодом його перебування на службі, і ще трьома роками після його звільнення. 

"У нас буде десь близько 150 тисяч декларацій за 2015 рік, повну перевірку яких ми маємо зробити. Норму закону про перевірку впродовж 90 днів було вилучено, бо це нереально, і тепер термін перевірки - весь період перебування чиновника чи політика на службі плюс 3 роки після звільнення", - зазначив Рябошапка.

Він додав, що НАЗК "має виправдати очікування суспільства і відреагувати хоча б на найбільш кричущі випадки незаконного збагачення або подання неправдивих даних", але технічних можливостей  для ведення ефективної перевірки у агентства, за його словами, наразі немає.

Як відомо, напередодні Нацагентство з питань запобігання корупції затвердило порядок проведення контролю та повної перевірки електронних декларацій чиновників.

Також ухвалено "Порядок здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Найближчим часом обидва документа будуть направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: