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В НАПК не знают, как проверять наличные чиновников из е-деклараций

Суббота, 12 ноября 2016, 14:28

В Нацагентстве предотвращения коррупции пока не определились, как проверять информацию по е-деклараций чиновников и политиков о суммах наличных средств, поскольку закон не наделяет ведомство такими полномочиями.

Об этом в интервью ZN.UA заявил член Назка Руслан Рябошапка.

По его словам, члены НАПК "не могут просто прийти домой к декларанту и пересчитать его наличные средства".

Вместе с тем Рябошапка отметил, что информация о наличных средствах в электронной декларации все равно может оказаться для правоохранителей полезной.

"Когда задержали одного из руководителей ОГА, у него дома нашли много ценностей и наличных денег. Если бы это случилось сегодня, а найденная наличка была не задекларирована, то к уголовному обвинению прибавилось бы, возможно, 2 статьи - за незаконное обогащение и ложные данные в декларации" , - отметил он.

Кроме того Рябошапка отметил, что срок проверки электронной декларации должностного лица или политика ограничен периодом его пребывания на службе, и еще тремя годами после его увольнения.

"У нас будет где-то около 150 тысяч деклараций за 2015 год, полную проверку которых мы должны сделать. Норма закона о проверке в течение 90 дней была изъята, потому что это нереально, и теперь срок проверки - весь период пребывания чиновника или политика на службе плюс 3 года после увольнения", -  отметил Рябошапка.

Он добавил, что НАПК "должен оправдать ожидания общества и отреагировать хотя бы на наиболее вопиющие случаи незаконного обогащения или представление ложных данных", но технических возможностей для ведения эффективной проверки в агентства, по его словам, в настоящее время нет.

Как известно, накануне Нацагентство по предупреждению коррупции утвердило порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников.

Также принят "Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В ближайшее время оба документа будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Темы: НАПКдекларации
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