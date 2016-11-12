Авто "автомайданівця" в Одесі спалили через українську символіку

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Субота, 12 листопада 2016, 19:13

В Одесі поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля лідера одеського "Автомайдану" Євгена Резвушкіна.

Як повідомляє прес-служба поліції Одещини, 1 листопада о 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Балківській невідомий чоловік навмисно шляхом підпалу пошкодив автомобіль марки "Mitsubishi Pajero".

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці вилучили велосипед, гумові рукавички, куртку чорного кольору та пластикову пляшку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячих слідах працівниками патрульної поліції було викрито підозрюваного. Ним виявився 29-річний житель однієї з сусідніх областей України.

Як пояснив правопорушник, автомобіль він пошкодив через українську символіку на транспортному засобі, оскільки йому "набридла політична ситуація в Україні".

 
Фото зі сторінки одеського автомайдану в Facebook

Для цього чоловік заздалегідь підготував суміш з бензину та розчину для розпалювання мангалу, на велосипеді під'їхав до автомобіля, вилив суміш на лобове скло і підпалив.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - зазначив начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

Разом з тим, на сторінці одеського "Автомайдану" повідомляється, що затриманий – житель Макіївки Донецької області.

Українська правда

Теми: Одеса
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Коментарі — 1
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IP: 91.234.76.---Mesnik1512.11.2016 19:56
Та нічого цьому сепару не буде! Чому? А тому що в поліції, прокуратурах та судах в перерахунку на середнього громадянина України-найбільший процент її ворогів!
Назвіть прізвище хоч одного чесного судді чи прокурора і я візьму свої слова назад!
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