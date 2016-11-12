Авто "автомайдановца" в Одессе сожгли из-за украинской символики

В Одессе милиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля лидера одесского "Автомайдана" Евгения Резвушкина.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, 1 ноября в 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Балковской неизвестный мужчина намеренно путем поджога повредил автомобиль марки "Mitsubishi Pajero".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители изъяли велосипед, резиновые перчатки, куртку черного цвета и пластиковую бутылку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам работники патрульной полиции разоблачили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель одной из соседних областей Украины.

Как пояснил правонарушитель, автомобиль он повредил из-за украинской символики на транспортном средстве, поскольку ему "надоела политическая ситуация в Украине".

Фото со страницы одесского автомайдана в Facebook

Для этого человек заранее подготовил смесь из бензина и раствора для разжигания мангала, на велосипеде подъехал к автомобилю, вылил смесь на лобовое стекло и поджег.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет", - отметил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

Вместе с тем, на странице одесского "Автомайдана" сообщается, что задержанный - житель Макеевки Донецкой области.

Украинская правда