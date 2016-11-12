У США підстрелили учасника акції проти Трампа

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Субота, 12 листопада 2016, 19:44

У Портленді (США) під час акції протесту противників новообраного президента США Дональда Трампа один з учасників заходу отримав вогнепальні поранення внаслідок сутички з пересічним громадянином. 

Про це 12 листопада повідомляє The Washington Post з посиланням на дані поліції. 

Згідно з повідомленням, стрілянина сталася в ніч на суботу, по мітингарям стріляв чоловік, який перебував у машині.

"Чоловік вийшов з машини і кілька разів вистрілив у демонстрантів. ... Поліція надала допомогу потерпілому, але не затримувала підозрюваного", - йдеться у повідомленні. 

Протестні акції після перемоги Трампа відбуваються у Портленді: там демонстранти вийшли на вулиці вже у вівторок, навіть не дочекавшись остаточних повідомлень про перемогу Трампа на виборах

Під час акції учасники кидали палаючі суміші у поліцейських, нищили майно, повідомлялося про поранених під час мітингів. Поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та шумові гранати, намагаючись розігнати натовп протестувальників. 

Загалом, за даними ЗМІ, у різних містах заарештовано понад 220 осіб, з них 185 - у Лос-Анджелесі

Теми: США Трамп жертви
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