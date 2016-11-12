У США підстрелили учасника акції проти Трампа

У Портленді (США) під час акції протесту противників новообраного президента США Дональда Трампа один з учасників заходу отримав вогнепальні поранення внаслідок сутички з пересічним громадянином.

Про це 12 листопада повідомляє The Washington Post з посиланням на дані поліції.

Згідно з повідомленням, стрілянина сталася в ніч на суботу, по мітингарям стріляв чоловік, який перебував у машині.

"Чоловік вийшов з машини і кілька разів вистрілив у демонстрантів. ... Поліція надала допомогу потерпілому, але не затримувала підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

Протестні акції після перемоги Трампа відбуваються у Портленді: там демонстранти вийшли на вулиці вже у вівторок, навіть не дочекавшись остаточних повідомлень про перемогу Трампа на виборах.

Під час акції учасники кидали палаючі суміші у поліцейських, нищили майно, повідомлялося про поранених під час мітингів. Поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та шумові гранати, намагаючись розігнати натовп протестувальників.

Загалом, за даними ЗМІ, у різних містах заарештовано понад 220 осіб, з них 185 - у Лос-Анджелесі.