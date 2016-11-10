В США проходять демонстрації проти перемоги Трампа

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці у Нью-Йорку та інших міст на знак протесту проти перемоги Дональда Трмпа у виборах президента США.

Про це пише NBC.

Сотні людей зібралися в районі Юніон-сквер в Нью-Йорку, незважаючи на дощ, скандуючи "Не мій президент" і "Берні". Інша група зібралася на площі Колумба з гаслами "Дональд Трамп, йди, расист, сексист, анти-гей!".

Демонстранти мають намір пікетувати будівлю Трамп-тауер, розташовану в центрі міста.

Повідомляється, що учасники протесту зіткнулися з погрозами арештів у зв'язку з тим що, люди заблокували проїжджу частину.

Подібні акції відбулися в Чикаго, Філадельфії, Вашингтоні та Бостоні.

More marching down Michigan Avenue pic.twitter.com/nHzWRy9qc9 — Dawn Rhodes (@rhodes_dawn) 10 листопада 2016 р.

Незважаючи на те, що Трамп прожив все життя в Нью-Йорку, він програв в кожному районі міста, крім Стейтон-Айленд.