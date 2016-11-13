АТО: загинула цивільна особа, поранено 4 військових і 2 волонтерів

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден український військовий не загинув, однак четверо наших військовослужбовців були поранені", - сказав він.

Крім того, за його словами, одна цивільна особа загинула під час обстрілу бойовиками селища Тоненьке під Авдіївкою на Донецькому напрямку.

"Після тривалої перерви під вогонь ворожої артилерії потрапив наш тиловий район – селище Тоненьке під Авдіївкою. Противник випустив 17 снарядів з гармат калібром 122 мм. Під час цього обстрілу загинула одна цивільна особа", - сказав Мотузяник.

Він також підтвердив, що в Мар'їнці (Маріупольський напрямок) на позиціях Збройних Сил України було поранено двох волонтерів.

За словами Мотузяник, за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 15 обстрілів, з них 6 із використанням важкого озброєння; на Донецькому напрямку – 6 обстрілів, усі вони з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку відбулося 43 обстріли, більше половини з них – із використанням важкого озброєння.

Українська правда