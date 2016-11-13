АТО: погиб гражданский, ранены 4 военнослужащих и 2 волонтера

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако четверо наших военнослужащих были ранены", - сказал он.

Кроме того, по его словам, одно гражданское лицо погибло во время обстрела боевиками поселка Тоненькое под Авдеевкой на Донецком направлении.

"После длительного перерыва под огонь вражеской артиллерии попал наш тыловой район - поселок Тоненькое под Авдеевкой. Противник выпустил 17 снарядов из пушек калибром 122 мм. Во время этого обстрела погибло одно гражданское лицо", - сказал Мотузяник.

Он также подтвердил, что в Марьинке (Мариупольское направление) на позициях Вооруженных Сил Украины были ранены двое волонтеров.

По словам Мотузяника, за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 обстрелов, из них 6 с использованием тяжелого вооружения; на Донецком направлении - 6 обстрелов, все они из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении произошло 43 обстрела, более половины из них - с использованием тяжелого вооружения.

Украинская правда