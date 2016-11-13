Вибори президента Молдови: Виграє проросійський кандидат
Центрвиборчком Молдови оприлюднив попередні підсумки президентських виборів, які свідчать про перемогу Ігоря Додона.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті ЦВК.
Після підрахунку 96% голосів Додон має 55,45% підтримки, його конкурентка, кандидат від про європейських сил Майя Санду має 44,55%.
Таким чином, Санду втратила навіть теоретичну можливість надолужити відставання.
Водночас, результат ще може незначно змінитися - зокрема наразі підраховані результати голосування не на всіх закордонних дільницях.
Як повідомлялося раніше, на виборах в Молдові закордонні дільниці б’ють рекорди, на частині з них закінчилися бюлетені.
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