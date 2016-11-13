Вибори президента Молдови: Виграє проросійський кандидат

Центрвиборчком Молдови оприлюднив попередні підсумки президентських виборів, які свідчать про перемогу Ігоря Додона.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті ЦВК.

Після підрахунку 96% голосів Додон має 55,45% підтримки, його конкурентка, кандидат від про європейських сил Майя Санду має 44,55%.

Таким чином, Санду втратила навіть теоретичну можливість надолужити відставання.