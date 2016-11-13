Выборы президента Молдовы: Выигрывает пророссийский кандидат
Воскресенье, 13 ноября 2016, 22:44
Центризбирком Молдавии обнародовал предварительные итоги президентских выборов, которые свидетельствуют о победе Игоря Додона.
Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.
После подсчета 96% голосов Додон получил 55,45% поддержки, его соперницу, кандидата от проевропейских сил Майя Санду поддержали 44,55%.
Таким образом, Санду потеряла даже теоретическую возможность наверстать отставание.
В то же время, результат еще может незначительно измениться - в частности сейчас подсчитаны результаты голосования на всех зарубежных участках, где Санду имеет преимущество.
Как сообщалось ранее, на выборах в Молдове зарубежные участки бьют рекорды, на ряде участков закончились бюллетени.