Поліція отримала десяток заявок на мітинги з 15 до 22 листопада

Національна поліція отримала 10 заявок на проведення акцій протесту у період з 15 до 22 листопада в Києві.

Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови нацполіції Андрій Крищенко.

"У Києві протягом тижня, з 15-22 буде відбуватися велика кількість масових заходів, тому будемо працювати в посиленому режимі. Поступило близько 10 заявок про проведення масових заходів, на деякі заявлено до 50 тисяч мітингувальників", - зазначив він.

Завтра, 15 листопада, такі акції відбудуться біля будівель Нацбанку і ВР

Крищенко зауважив, що поліція спілкувалася з організаторами щодо уникнення провокацій та дотримання законодавства.

"Порядок будуть забезпечувати до 5 тисяч правоохоронців. Будуть задіяні кінологи, вибухотехніки", - сказав він.

"У зв'язку з великою кількістю людей буде перекриватися Хрещатик, частина вулиці Інституцька, буде проводитися поверхневий обшук людей, що беруть участь в акціях. Буде додатково розгорнуті пункти обігріву, буде додаткова кількість до 20 автомобілів швидкої допомоги", - зауважив Крищенко.

"Ми не будемо перешкоджати мирним акціям, але ми будемо діяти провокаціям, зокрема захопленням урядових будівель", - наголосив він.

Крищенко також зазначив, що за оперативною інформацією, відбувається активний збір людей в соцмередаж з 15 до 21 листопада, де платитимуть від 80 до 150 гривень.

Заявки на мітинги поліції надали зокрема обмануті вкладники, автомайдан, партія "Батьківщина", та профспілки.

Як відомо, у Києві через підвищений рівень терористичної загрози поліція планує перекрити вулицю Хрещатик.

Роман Кравець, УП