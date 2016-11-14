Через загрозу терактів Хрещатик перекриють і поставлять металошукачі

У Києві через підвищений рівень терористичної загрози 15 листопада поліція планує перекрити вулицю Хрещатик.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

"Ми воююча держава, у нас досить великий рівень терористичної загрози. Прогнозується значне скупчення людей, ми будемо проводити заходи, щоб нічого не трапилось і ніхто не постраждав", – заявив він.

"Зокрема буде перекрита вулиця Хрещатик, буде проводитися поверхневий огляд, задіюватимуть металошукачі. Це стандартна процедура, думаю, що люди з розумінням до цього поставляться. Кінологічна служба і вибухотехніки будуть обстежувати місця масових заходів. Буде ще низка заходів координації з СБУ", – зазначив він.

При цьому Крищенко додав, що Хрещатик планують перекрити зранку 15 листопада.

Водночас, за даними кореспондента "Української правди", у понеділок перекрито для транспорту вулицю Інститутську на ділянці від Шовковичної в бік Адміністрації президента та Нацбанку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 14 листопада біля НБУ зібралися близько 300 осіб з вимогою відправити у відставку главу відомства Валерію Гонтареву, знизити курс долара і євро до 8 і 11 грн відповідно (на рівні 2013 року).

Мітингувальники зайняли проїжджу частину вулиці Інститутської біля НБУ, а також пішохідну зону.

14 листопада Національна поліція та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.

Раніше в СБУ заявили, що Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.