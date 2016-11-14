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Поліція отримала десяток заявок на мітинги з 15 до 22 листопада

Понеділок, 14 листопада 2016, 11:41

Національна поліція отримала 10 заявок на проведення акцій протесту у період з 15 до 22 листопада в Києві.

Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови нацполіції Андрій Крищенко.

"У Києві протягом тижня, з 15-22 буде відбуватися велика кількість масових заходів, тому будемо працювати в посиленому режимі. Поступило близько 10 заявок про проведення масових заходів, на деякі заявлено до 50 тисяч мітингувальників", - зазначив він.

Завтра, 15 листопада, такі акції відбудуться біля будівель Нацбанку і ВР. Крищенко зауважив, що поліція спілкувалася з організаторами  щодо уникнення провокацій та дотримання законодавства.

"Порядок будуть забезпечувати до 5 тисяч правоохоронців. Будуть задіяні кінологи, вибухотехніки", - сказав він.

"У зв'язку з великою кількістю людей буде перекриватися Хрещатик, частина вулиці Інститутська, проводитиметься поверхневий обшук людей, що беруть участь в акціях. Будуть додатково розгорнуті пункти обігріву, буде додаткова кількість до 20 автомобілів швидкої допомоги", - зауважив Крищенко.

"Ми не будемо перешкоджати мирним акціям, але ми будемо протидіяти провокаціям, зокрема захопленням урядових будівель", - наголосив він.

Крищенко також зазначив, що за оперативною інформацією, відбувається активний збір людей в соцмережах з 15 до 21 листопада, де платитимуть від 80 до 150 гривень.

Заявки на мітинги поліції надали, зокрема, обмануті вкладники, Автомайдан, партія "Батьківщина", та профспілки.

Як відомо, у Києві через підвищений рівень терористичної загрози поліція планує перекрити вулицю Хрещатик.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціямітингиКиїв
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