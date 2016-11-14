Деканоідзе йде у відставку – джерела
Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе йде у відставку.
Про це повідомляють джерела "Української правди" в оточенні Деканоідзе.
За словами самої Деканоідзе, вона відчуває великий опір, довкола багато ворогів.
У понеділок, 14 листопада, Деканоідзе скликає прес-конференцію, на якій, як очікується, вона оголосить про відставку.
Як відомо, минулого тижня, а саме 7 листопада, у відставку подав губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі. Він звинуватив владу в корупції.
У понеділок, 14 листопада, стало відомо, що у відставку подає керівник Одеської митниці Юлія Марушевська.
Тетяна Кусок, УП
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Порошенко ответь нам что ты делаешь для борьбы с коррупцией?!! Почему люди которые хотят изменить Украину уходят с такими обвинениями в твой адрес?!! Кого ты дуришь?!! Уходи в отставку. Ты слил страну в 2006 году.Хочешь того же?!! Что ты делаешь для людей а не для своего пуза и алигархов??!!!
Это серъезный удар и последнее китайское ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ власти порошенко и яценюка!
В это время Юля негодует, понимая, что для Миши - ВОНА не конкурент!