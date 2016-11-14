Деканоідзе йде у відставку – джерела

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Понеділок, 14 листопада 2016, 13:43

Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе йде у відставку.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в оточенні Деканоідзе.

За словами самої Деканоідзе, вона відчуває великий опір, довкола багато ворогів.

У понеділок, 14 листопада, Деканоідзе скликає прес-конференцію, на якій, як очікується, вона оголосить про відставку.

Як відомо, минулого тижня, а саме 7 листопада, у відставку подав губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі. Він звинуватив владу в корупції.

У понеділок, 14 листопада, стало відомо, що у відставку подає керівник Одеської митниці Юлія Марушевська.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Деканоідзе
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Коментарі — 4
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IP: 46.175.78.---vik735214.11.2016 14:34
lumana:
Порошенко ответь нам что ты делаешь для борьбы с коррупцией?!! Почему люди которые хотят изменить Украину уходят с такими обвинениями в твой адрес?!! Кого ты дуришь?!! Уходи в отставку. Ты слил страну в 2006 году.Хочешь того же?!! Что ты делаешь для людей а не для своего пуза и алигархов??!!!
Що воно може відповісти? Негідник, який прийшов до влади на крові та брехні, схоже ще не усвідомив, що цей раз не вдасться так просто втекти, як Янукович, Помста буде адекватною
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IP: 93.77.56.---lumana14.11.2016 14:16
Порошенко ответь нам что ты делаешь для борьбы с коррупцией?!! Почему люди которые хотят изменить Украину уходят с такими обвинениями в твой адрес?!! Кого ты дуришь?!! Уходи в отставку. Ты слил страну в 2006 году.Хочешь того же?!! Что ты делаешь для людей а не для своего пуза и алигархов??!!!
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IP: 95.133.225.---Brokerman14.11.2016 14:08
Миша действует на редкость грамотно, собирая команду,
Это серъезный удар и последнее китайское ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ власти порошенко и яценюка!
В это время Юля негодует, понимая, что для Миши - ВОНА не конкурент!
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IP: 176.122.121.---EVGO14.11.2016 14:03
Да, у украинской гидры коррупции оказалось много голов, которые после Майдана не успели отрубить. И как я посмотрю украинская гидра коррупции побеждает.... не уже сил так просто на это все смотреть....
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